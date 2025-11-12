氣炸！水灌煙波飯店停車場逾 30車總價逾2千萬慘泡水

宜蘭蘇澳知名的煙波飯店，昨（11日）地下室淹水，導致住客車輛泡水。（圖／東森新聞）





宜蘭蘇澳知名的煙波飯店，昨晚（11）大量雨水，從外面淹進地下停車場，第一時間，住客全到地下室要移車出去，卻被飯店人員阻擋，飯店人員表示抽水馬達沒問題，要放下鐵門堆沙包防洪，結果水還是來得太急，造成大淹水，超過30台車遭殃，引起住客怒火，煙波飯店最新聲明表示，房費全免已經聯繫保險公司，會全力配合理賠。

地下室汪洋一片，白色休旅車停在門口，想要出去，卻被飯店人員阻擋，沒過多久，滾滾泥水不斷從地下室鐵門的門縫，沖進地下停車場，即便沙包堆得滿滿，水勢仍不停宣洩而下，地下停車場內，不少住客光著腳，到處尋找排水孔，想辦法不讓車輛泡水。

住客：「你看鐵門全都關起來，你現在車不讓人家開出去，這就是他們的問題啊。」鳳凰颱風挾帶驚人雨彈，11號晚間在宜蘭降下大雨，蘇澳當地知名的煙波飯店，地下停車場也被淹得亂七八糟。

蘇澳煙波飯店地下車庫淹水，導致約30台車輛泡水。（圖／東森新聞）

住客：「啊我的車。」不少住客本來要將車開出去的，但飯店表示，抽水馬達沒有問題要先關鐵門，堆沙包防洪，但最後地下室的車卻全部泡水，住客不只頭很痛，度假的好心情也全泡湯。

住客：「水上，水上樂園。」再心痛也只能苦中作樂，只是從前一晚9點就斷電，直到早上電力都沒有恢復，讓住客氣到不行。

車主王先生：「你有點在推卸責任對不對，你可以放行，你不放行，導致這麼車主，20、30個車主在樓下，人家甚至有些車200、300萬的，有些新車才剛買。」

原本要來慶祝結婚紀念日的，如今車子還泡在地下室，但飯店告知地下室抽水需要2天時間。

車主王先生：「我們不要求求償多少，但是你車子的殘值，你應該要報價給我們，你現在就一句話說，我們大家可以各自先行離開。」

車主：「那是我們的車子，被你們關在裡面，造成我們的車損，那跟天災一點關係都沒有。」

是判斷上的失誤，還是有SOP需要改善，當務之急是幫助住客，處理車輛及交通問題，這下心情打壞，車還泡水更別說假期全泡湯。

