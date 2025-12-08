氣炸！看F1賽車最終戰轉播 買票進電影院竟「空等」

有民眾日前到高雄台鋁影城看F1最終戰的轉播，提前買好預購票劃位，比賽21點開始，結果一直到20:50都還未入場，最後又接連遇上設備出問題、換廳後座位不足等狀況，延誤觀賞時間。雖然影城表示歉意，送出電影券及餐飲券，但消費者仍不領情，直呼下次不會再來。

當事人7日晚間跟朋友相約台鋁影城，要來觀看F1賽車轉播賽，因此提早在18點30分抵達，19點準時劃位，但原本預計20點半入場，結果等到20點50分他們都還無法入場，讓當事人氣炸，痛批影城延誤觀看時間，且坐下後時間已超過比賽開始時間。更誇張的是，這時影城才稱設備故障需移到另一廳，還發生另一廳座位不夠，位置只能亂坐的狀況。

廣告 廣告

當事人特地到影院觀賞F1最終戰轉播，但卻遇到設備故障、換廳。圖／台視新聞

種種狀況讓當事人不滿控訴，一張門票670元，卻遇到這樣狀況，買票及劃位意義何在，且影城當天補償送電影券及餐飲券，當中餐飲券更已經過期，讓當事人直呼「我覺得我不會再去了」。

對此，影城回應，當日因訊號突發狀況，造成部分轉播畫面未能如預期呈現，在此向影迷致歉，此外活動中抽出的餐飲券，因「作業疏漏」導致使用日期標示有誤，已確認名單，會陸續重新寄發正確版本。

高雄／陳緗淇、柯承浩 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

F1／諾里斯2分之差終結維斯塔潘4連霸 奪2025世界冠軍

F1法拉利男神「樂樂」勒克萊爾訂婚了！ 官宣情定模特女友

布萊德彼特出席《F1電影》首映 甜牽小26歲女友走紅毯