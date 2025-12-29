氣炸！衝桃園「躺看」阿凡達 豪華餐縮水變爆米花

民眾為了到特殊影廳躺著看阿凡達電影，特地跑到桃園新光影城，還花了500元加購豪華餐點，卻臨時被替換成爆米花套餐。（圖／東森新聞）





基隆有民眾為了到特殊影廳躺著看阿凡達電影，特地跑到桃園新光影城，還花了500元加購豪華餐點。只是原本說好能吃到碳烤肋排、紐奧良雞翅，卻臨時被替換成爆米花套餐，甚至無法退費，讓顧客非常生氣！對此業者回應，因為當天餐點缺貨，導致顧客選擇受限，將會聯繫顧客向他們致歉。

阿凡達3電影熱映，吸引大批民眾觀看，還有顧客大老遠從基隆跑到桃園，就是想體驗特殊影廳躺著看的享受，但卻先吞了一肚子氣。

顧客焦小姐：「我們已經大老遠從基隆來，現場已經電影要開始了，告訴我們說有這樣子的狀況，他就說因為今天人流太多，所以改成爆米花套餐。」

廣告 廣告

焦小姐在網路上訂購兩張阿凡達電影票，再另外加購套餐，原本兩人花1000元餐點費，能吃到經典美式肋排、紐奧良雞翅、檸檬乳酪肉桂捲，卻被臨時被替換，只拿到爆米花、熱狗堡、蘋果汁還有個與阿凡達無關的水杯，但若以單價計算，小份爆米花50元，熱狗堡119元，蘋果汁市售約40元，外加水杯價值根本不到500元。

顧客焦小姐：「超傻眼所以我們那時候是想要退費，退餐飲的部分，他是說那個票跟餐飲，是綁在一起的，但是他們都不讓我們退，他還跟我們說，餐點要明天中午有，還是幫你換明天中午來吃，我想說怎麼可能。」

讓焦小姐不滿的是，想退錢還被拒絕。對此影城回復，當天部分餐點缺貨，導致顧客選擇受限，現場未能妥善處理，事後會再聯繫向顧客致歉。

桃園市政府法務局主任消保官彭新澍：「如果業者當初沒有標示清楚，比如說這個退費的部分是，連同票券以及餐點的部分，連同退費的話，這個時候消費者就可以單獨就，只對餐飲的部分提起主張退費。」

但原本想要好好享受美食加電影，體驗感卻大打折扣，也讓民眾怒火中燒，對影城的評價真的只剩火與燼。

更多東森新聞報導

美麗新宏匯影城無預警停業 商場致歉：協調未達成共識

又有電影院熄燈！美麗新宏匯影城公告停業 原因曝光

男闖影城看「霸王電影」 被逮喊：全場我請客！

