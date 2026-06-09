氣爆原因曝光！案發前5分鐘就有人報案 高虹安：瓦斯接觸到冷氣火光引爆

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新竹市9日發生氣爆導致2死2傷悲劇，市府下午召開記者會，初步調查認定瓦斯接觸到運轉中的冷氣機電器火光而釀禍。（圖／報系資料照）

新竹市東區9日凌晨發生氣爆，高翠路上便當店瓦斯洩漏引發爆炸，釀成2死2傷悲劇，新竹市府下午召開記者會，市長高虹安表示，案發前5分鐘就有民眾報案，稱聞到濃重瓦斯味，初步調查認定瓦斯接觸到運轉中的冷氣機電器火光而釀禍，確切事故原因則仍待釐清。

9日清晨3時許，肇事便當店因不明原因瓦斯洩漏並發生氣爆，大量火光連續炸出，爆炸時間約持續4秒，強大爆炸力道讓周遭住戶遭受波及，大量粉塵、磚瓦和玻璃碎片等散落一地，現場宛如戰場，更釀成2死2傷悲劇。

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高虹安表示，消防局在案發前5分鐘就接獲報案，稱現場有聞到濃重瓦斯味，消防局立即派員前往現場，但不久後就發生爆炸，初步認定是便當店瓦斯外洩，接觸到運轉中的冷氣機電器火光而造成爆炸。

高虹安提到，目前瓦斯管線區域被倒塌的磚瓦壓住，要帶重機具將磚瓦疑走後才能進一步調查，以釐清是從瓦斯桶還是管線外洩，以及遮斷裝置有沒有起作用等關鍵因素。

消防局長李世恭表示，電器運轉時會有些微電器在空氣中，而環境中的瓦斯濃度到達一定的爆炸下限後，只要有一點火花都會導致嚴重爆炸，而消防局已派員到醫院向便當店員工詢問案發狀況，但員工太過緊張、無法說話，將待其情緒平穩後進一步釐清案情，但謝姓店主透露，當時店內是休息時間，不會進行任何煮食用火的營業行為。

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