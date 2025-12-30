氣爆奪5命！檢偵結起訴13人 台中新光三越：全力配合

台中市 / 綜合報導

今年2月13日，在台中新光三越百貨發生的嚴重氣爆事故，當時釀成5死35傷。案件歷經超過10個月調查，檢方30日偵查終結，認定新光三越百貨在管理上有疏失，因此依過失致人於死、過失傷害等罪嫌，將新光三越總公司、以及中港店許姓店長等相關管理、承攬人員並13人起訴。對此新光三越方面除了再次表達歉意，針對檢方起訴，後續將全力配合必要的司法程序。

巨大爆炸聲響出現後，大量裝潢建材石塊從高處墜落，驚悚瞬間發生在2月13日，台中新光三越中港店嚴重氣爆事故，造成5人死亡35人受傷，氣爆後的現場百貨內外滿目瘡痍，停業超過7個月，新光三越在9月27日恢復營業，這起氣爆案檢方30日偵查終結，認定當時新光三越在進行12樓櫃位改裝工程期間，沒有依法申請室內裝修許可，也沒有提報相關消防計畫，甚至在施工前沒有關閉瓦斯總開關，怪手操作時不慎扯落天花板內瓦斯主幹管暨分歧管，造成瓦斯外洩，最終因為電動工具火花引發氣爆。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說：「分別涉犯刑法過失致人於死，過失傷害，準失火，及違反職業安全衛生法等罪嫌，提起公訴。」檢方的起訴名單當中，包含新光三越總公司屬於法人，以及開發部副理、課員2人，另外還有新光三越中港店許姓店長，中港店管理業務總共4人，還有負責承包的設計公司、工程行人員總共4人，以及怪手駕駛總共13人。

檢方提到，雖然新光三越已經跟部份被害人家屬及傷者達成和解，但管理疏失層層堆疊，釀成百貨業史上最大的公安事故發生，加上事後仍有許多推諉卸責的舉動，因此建請法院量處適當刑責，面對檢方起訴，新光三越回應，除了再次表達歉意之外，將表達尊重與重視立場，徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。

