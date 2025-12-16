氣爆害10店「文化街滿目瘡痍」 40米外精品店也受災

台南市 / 綜合報導

持續追蹤台南市新營區的這起氣爆意外，一共波及周邊約10戶店家，當地屬於鬧區，發生氣爆時，就在起火點隔壁的豆漿店，因為結束營業，店內沒人，躲過這場劫難，業者上午清理店面，無奈地說，至少3天無法營業，氣爆威力相當驚人，距離40多公尺外的一間精品店，大門玻璃也震碎。

昨(15)日晚上，氣爆發生後不久，周邊店家趕到現場查看，距離氣爆起火點，有40多公尺遠的，轉角的中山路精品店，大門玻璃被震碎，滿地碎玻璃，一片狼藉，就怕有人經過受傷，店員趕緊拿掃把清掃整條文化街。到了白天更能看清楚，現場滿目瘡痍，整塊鐵皮炸落，整個路面都是玻璃。

這起爆炸共有10戶住宅受波及，當地屬於鬧區，就在氣爆起火點隔壁的豆漿店，老闆很無奈，因為看起來起碼3、4天都無法做生意，但慶幸的是，爆炸時間已經結束營業，才能逃過劫難，豆漿店老闆說：「剛好沒有人，只有鐵門跟上面玻璃，裡面我昨天去看是還好，人家跟我講我以為是我的店，今天火調完、整理完，3、4天跑不掉，桌子也是排他門口，應該沒損失，鐵門拉得開沒什麼損失。」

對面修改衣褲的服飾店，招牌被炸到歪斜，店門口停放車輛的車輛，車窗也被炸碎，業者慶幸爆炸當下沒有人在店內，後續要等到火調結束，才能和其他兄弟姊妹討論修繕事宜，服飾店老闆說：「真的是來的太突然，索性很少人住在這邊，沒有很大傷亡，財損是免不了。」恐怖的氣爆意外，讓整條文化街慘不忍睹，幾間受害較嚴重的店家被迫暫停營業，盼望加速復原，才能開門做生意。

