氣爆案偵結！副理等13人涉過失致死遭起訴 新光三越4點聲明曝

新光三越中港店今年2月13日發生嚴重氣爆事故，造成5人死亡、35人受傷，事後停業整修7個多月，9月26日重新開幕。台中地檢署近日偵查終結，今（12/30）日依過失致死、違反《職業安全衛生法》等罪嫌，起訴新光三越總公司、新光三越中港店及相關管理、承攬人員等共13人；新光三越也隨後發布4點聲明，再度向受害者與家屬致歉，並強調將配合檢調辦案。

檢方調查指出，許姓店長被依《刑法》過失致人於死罪，以及《職業安全衛生法》違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定、致生死亡職業災害罪起訴。滑姓副理及現場人員等8人，則被依《刑法》過失致人於死罪及前段之過失傷害罪起訴；謝姓工人另被依《刑法》過失致人於死罪起訴。

此外，負責施作的工程公司王姓負責人，被依《刑法》過失致人於死罪、前段之過失傷害罪，以及《職業安全衛生法》違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定、致生職業災害等罪嫌移送法辦。駕駛怪手進行拆除作業的李姓工人，也被依《刑法》過失致人於死罪及前段之過失傷害罪等起訴。至於新光三越總公司方面，檢方另指其作為法人事業主，亦依《職業安全衛生法》開罰。

針對臺灣臺中地方檢察署檢察官今日就本公司台中店意外事件偵查終結起訴，本公司說明如下：

1. 首先，新光三越就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。針對檢方起訴，本公司表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。

2. 本公司為進一步確保員工安全，我們已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

3. 於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，在此基礎上，我們亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。我們將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。

4. 新光三越深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，我們必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

新光三越百貨股份有限公司

中華民國114年12月30日

