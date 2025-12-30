氣爆案偵結「總公司、店長等13人」遭起訴 新光三越4點回應

今年2月13號，新光三越中港店發生氣爆重大公安意外，造成5死35傷，檢警偵辦10個月，終於查清氣爆原因，並且在今（30）日偵結，對新光三越總公司、中港店店長及相關管理、承攬人員等13人，分別涉犯刑法過失致死、過失傷害、準失火及職業安全衛生法等罪嫌，提起公訴，新光三越稍早發布4點聲明做出回應。

檢方認為，新光三越當時進行櫃位改裝工程，沒有依法申請室內裝修許可，也沒有提報消防防護計畫，就就貿然讓工程團隊進場，施工之前，也沒有確實關閉12樓的瓦斯總開關，導致施工時瓦斯管路遭到怪手扯下來，瓦斯因此外洩，水電工人在不知情的情況下，使用電動電纜剪剪除電線，進而產生火花引燃瓦斯，釀成氣爆。

檢方表示，新光三越為全國性大型企業，中港店更為國內規模最大、客流最密集之百貨據點，理應以最高標準落實公共安全及施工管理，但此案自始即未依法申請許可、提報消防防護計畫，並規避應有之監督責任，導致安全審查機制全面失靈，釀成我國百貨史上最嚴重的公共安全事故，雖然業者已與部分被害人家屬及傷者達成和解，但過失情節重大，事後仍多有推諉卸責，檢方還是建請法院量處適當之刑。

對此，新光三越除了再次表達歉意，也對檢方起訴表達尊重與重視，後續將全力配合必要司法程序。同時，內部也啟動強化勞工安全措施，包括施工現場管理的加強，以確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全，全台新光三越營業據點，亦同步啟動安全總體檢。

新光三越4點回應聲明： 1. 首先，新光三越就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場 民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。針對檢方起訴， 公司表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。



2. 為進一步確保員工安全，我們已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓 練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確 保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保 無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。



3. 於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，在此基礎上， 我們亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。我們將此視為企業永續的重要根本， 全面提升自我要求。



4. 新光三越深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，我們必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

※未經判決確定者，應推定為無罪

