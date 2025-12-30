氣爆案起訴店長等13人 新光三越再次致歉：全力配合後續司法程序

新光三越中港店氣爆案，台中地檢署偵結，將許姓店長等13人依過失致死等罪嫌提起公訴。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 台中新光三越中港店今年2月發生氣爆案，造成5死38傷的慘劇，台中地檢署今（30）日調查偵結，強調中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，亦未提報施工中消防防護計畫即進場施工，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施。施工前未確實關閉12 樓瓦斯總開關及分歧開關，致主幹管遭扯落破損持續供氣外洩，遇熱源引發氣爆，將新光三越中港店許姓店長等13人，依過失致死等罪嫌提起公訴。

新光三越表示，就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。針對檢方起訴，本公司表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。

為進一步確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，在此基礎上，同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。

新光三越深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

