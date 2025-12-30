氣爆案起訴 新光三越中港店致歉：尊重、配合

針對遭氣爆案遭檢方起訴，新光三越除了表達歉意，並表示尊重。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕針對台灣台中地方檢察署檢察官今(30)日就新光三越台中店意外事件偵查終結起訴，新光三越表示，首先，新光三越就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意；針對檢方起訴，新光三越尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。

台中新光三越中港店今年2月發生震驚社會的氣爆案，造成5死38傷的慘劇，台中地檢署將許姓店長等13人起訴。

廣告 廣告

新光三越今天表示歉意及尊重，並強調，為進一步確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作，這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

新光三越於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，在此基礎上，新光三越亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。

新光三越表示，深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中新光三越氣爆5死38傷 許姓店長等13人起訴

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

纏訟10年！張大春罵已故名嘴「下流」 逆轉無罪獲補償6000元

