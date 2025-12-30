氣爆案遭中檢起訴 新光三越回應了

新光三越台中店氣爆釀5死38傷。（本刊資料照）

針對中檢起訴新光三越總公司及高階主管一案，新光三越發出新聞稿，再次表達最誠摯的歉意，並表示已強化勞工安全措施、全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心。

新光三越自9月27日重新開幕後，重新恢復原來樣貌、吸引人潮，舉辦各項節慶活動，銷售、營業量依舊是中部地區百貨業翹楚。不過對於內部失職人員的處置，新光三越並未進一步說明，僅請媒體幫忙盡量不要使用爆炸畫面，避免引發亡者家屬悲痛的二度傷害以及近日社會不安定情緒。

新光三越表示，這次事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。為進一步確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作。

新光三越並強調，於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，新光三越將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

