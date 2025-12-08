氣爆震府中商圈！玻璃碎裂 住戶睡夢中遭割傷臉

今（8日）凌晨12點多，新北市板橋府中商圈的定食8傳出氣爆，附近商圈店家受到影響。（圖／東森新聞）





氣爆威力大到水泥磚牆被炸出一個大洞，鋼筋外露、滿地水泥塊，板橋相當熱鬧的府中商圈，附近很多美食名店和潮牌服飾店，平常人潮相當多。如今，住商混合大樓內的定食8發生氣爆，整棟都受影響，電梯沒辦法搭、牆面毀損，就連對面巷子一整排住戶，窗戶也被震碎，其中一名女租客，躺在床上睡覺，當場被碎玻璃割傷。

府中商圈淩晨發生氣爆，不少住戶以及店家都受害，尤其旁邊的爭鮮壽司，可以看到一樓的出入口寸步難行，現在火調科也設法入內，要來調查原因。

出入口被炸成廢墟，木板、石塊、電線、碗筷，雜物全被轟出來，四散在樓梯走道，定食8疑似發生氣爆，相鄰的爭鮮迴轉壽司首當其衝，火調科人員摸黑進入採證，有員工來上班，才發現已經被炸光。

爭鮮店員：「不是我們家(爭鮮)氣爆吧，應該是從定食8開始炸的吧。」

員工錯愕，急忙打電話詢問，而沒辦法上班的不只一家公司，一樓服飾店玻璃被震碎，鐵門拉下暫停營業，定食8和爭鮮樓上還有醫美、住家和建設公司等等。

建設公司員工：「電梯都不能動，牆面有些剝落這樣子。」

上班時間上不了班，除了住商大樓內員工還有附近住戶，定食8巷弄內對面一整排住家，不少人窗戶被波及，玻璃碎裂噴近屋內，有房東一早到場關心。

受害房東：「我們3樓面臨馬路邊的窗戶也爆掉，爆掉兩片，噴到整個床上了，她(女租客)就割傷，一個小女生就嚇死了。」

另外在爭鮮對面的二樓空屋，窗戶也被炸破一個大洞，可想當時氣爆威力之大。

事發地就在新北板橋熱鬧的府中商圈，附近名店很多，不只有知名牛排館、義大利餐廳，還有許多品牌服飾店，堪稱板橋逛街聖地，如今，一場氣爆也讓民眾都嚇壞。

