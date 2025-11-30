氣爆、關稅、豬瘟連環爆！盧秀燕挺過三大政治危機 施政滿意度年末順利回溫

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

台中市長盧秀燕的滿意度，在六都首長之中長期名列前茅，但今年短短一年內卻歷經氣爆、關稅、非洲豬瘟疫情三大挑戰。然而最新民意顯示，市府團隊在連串壓力下逐步穩住局面，施政評價呈現回升趨勢，反映盧市府團隊在面對不同類型危機時展現的應變能力，是一場成功的「危機政治學」實踐。

台中市長盧秀燕的滿意度，在六都首長之中長期名列前茅，但今年短短一年內卻歷經氣爆、關稅、非洲豬瘟疫情三大挑戰。（圖／市府提供）

年初突發的新光三越氣爆事件，讓城市公安與經濟秩序都面臨嚴峻挑戰，更讓外界關注台中七期精華區的經濟活動與服務業金流是否會陷入停擺，不過市府在短時間內啟動復原作業，包含安全檢測、產業協助及商家重啟機制，加速讓受影響區域恢復正常商流，約7個月的時間，便能兼顧公共安全及經濟，讓新光三越重新開幕，體現了盧市府團隊的治理能力。

廣告 廣告

接著，是源自國際貿易情勢的關稅問題，對中部製造業鏈帶來不小壓力。面對可能的衝擊，台中市政府迅速率領「中台灣治理平台」擬定因應方案，推動補助並協助台中產業出國策展，另加速會展中心策展試營運，使產業衝擊軟著陸，讓廠商能快速接軌外部市場。這些動作被解讀為地方政府在全球變局中的主動應對、為民企謀求生機的積極出擊與前瞻考量。

第三場挑戰則是非洲豬瘟疫情。疫情爆發初期，市府面臨輿論壓力與緊急應變需求，一開始的確亂成一團，但盧市府團隊及時調整腳步、接受批評，防疫流程很快被重新整合，成功在短時間內成功控制擴散風險，更是政治責任層面的止血，疫情處理結果也避免轉為政治危機，為地方政府對突發危機、防疫應變能力做出了帶頭示範。

回顧2025年盧秀燕市長面對的這三大考驗，從公共安全、經濟到公共衛生，每一項都足以造成施政評價大幅波動，都可能擊潰市民對執政者的支持和信任。如今年尾呈現的民意回穩，被視為市府團隊在壓力下保持運作、逐步止血的成果。這份支持度不僅是對盧秀燕市長的肯定，更是對其團隊在連續重創後實踐的「危機政治學」的認可，並為來年的施政鋪下更穩固的民意基礎。

更多FTNN新聞網報導

盧秀燕最新民調曝！非洲豬瘟重傷已止血 施政滿意度維持六成

快訊／楊瓊瓔宣布參選台中市長！黨內決戰江啟臣 喊話「我準備好了」

為李四川量身打造？藍白合力一敲「李四川條款」修法過關！設3副市長以後免看人口

