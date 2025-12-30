氣爆5死38傷事後和解仍推諉，新光三越總公司及主管包商等12人被起訴 。（本刊資料照）

台中地檢署偵辦新光三越台中店氣爆釀5死38傷案，今（30）天偵查終結，檢方認為新光三越總公司督導不周，台中店於年初換季施工前未向市府提報聲請，施工中又未依規定關閉瓦斯總開關、施工人員開怪手扯斷瓦斯分歧管、電纜剪火花引氣爆致發生人員傷亡，依過失致死、違反職業安全衛生法等罪，將新光三越公司、及總公司副理滑盈如等2人、台中店長許宜敬等5人及包商陳路等5人，共計12人提起公訴。

起訴指出，去年11月11日新光三越台中店長許宜敬簽辦「新光三越台中中港店2025春季改裝案」，規劃對11、12樓櫃位進行改裝，發包由協鑫室內裝修設計公司負責承包12樓裝修工程，拆除作業則由豐厚工程行承攬後、轉包給鎮合工程王姓父子施作。新光三越總公司及中港店為配合營運需求，於未申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫情況下，即命相關廠商於今年2月9日閉館後進場施工。

經查，欣中天然氣公司人員依新光三越中港店人員申請，在2月10日拆除12樓部分美食櫃位瓦斯表並封塞表後管線（瓦斯表前之表外管仍充滿瓦斯）、拆除瓦斯漏氣檢知器後，2月13日上午8時許，黃姓父子等施工人員使用怪手並開進場、展開拆除作業，均未注意怪手高度、也未事先調閱管線圖說，僅目視巡查並關閉部分分歧開關，仍疏未關閉12樓2處瓦斯總開關，致瓦斯主幹管持續供氣。

過程中，怪手不慎扯落一個櫃位上方天花板內的瓦斯主幹管暨分歧管，因瓦斯總開關未關閉，又加上瓦斯漏氣檢知器被拆除，施工場域無瓦斯監測設備，以至於現場人員聞到瓦斯味，仍因瓦斯監測警報未響，眾人毫無察覺危險性。瓦斯持續外洩並蓄積於天花板上方空間，不知情的黃姓水電工人於同日11時33分許，在某櫃位前使用電動電纜剪剪除電線時，因電纜剪運轉產生的火花引燃已達爆炸濃度之瓦斯，引發氣爆，最終造成5人死亡、35人受傷之重大公共安全事故。

新光三越經修繕已於9月27日復業，檢察官認為，新光三越總公司為全國性大型企業，中港店更為國內規模最大、客流最密集之百貨據點，理應以最高標準落實公共安全及施工管理，然本案自始即未依法申請許可、提報消防防護計畫，並規避應有之監督責任，致安全審查機制全面失靈。被告等人於施工前、中未盡查核、監督與防護義務，管理疏失層層堆疊，最終釀成我國百貨史上最嚴重之公共安全事故，嚴重動搖社會對大型企業公共安全管理之信賴。雖新光三越總 公司已與部分被害人家屬及傷者達成和解，但被告等人過失情節重大，事後仍多有推諉卸責，爰 建請法院量處適當之刑，以資懲儆。

