氣球闖空域引國安警戒 立陶宛破獲走私集團逮捕21人

（中央社立陶宛首都維爾紐斯16日綜合外電報導）立陶宛當局今天指出，已逮捕21名涉嫌與一個犯罪集團有關的人士，這個集團利用特製氣象氣球從與俄羅斯結盟的白俄羅斯走私香菸等物，近幾週多次侵入這個波羅的海國家領空。

美聯社報導，立陶宛檢察長辦公室聲明指出，調查人員進行80多次搜索，查獲印有白俄羅斯消費稅印花的香菸，以及SIM卡、通訊與追蹤訊號干擾器、槍枝等物品，同時也扣押了多輛豪華轎車與高價值資產。

本月稍早，立陶宛因來自白俄羅斯的氣象氣球構成安全風險，宣布進入國家緊急狀態。

這些氣球迫使立陶宛多次關閉主要機場，導致數千人受困，並促使立陶宛與白俄羅斯間的邊境關卡關閉。

今天的執法行動動員140多名人員，包括立陶宛刑事警察局、維爾紐斯警方以及反恐特種部隊。

檢方聲明表示，這個涉嫌犯罪的網絡具有極為嚴密的組織分工，並在組織者及心腹的嚴格控制下運作。

檢方指出，組織者可能與白俄羅斯境內活動的共犯有直接聯繫，並在天氣條件有利時，從當地放飛載有走私香菸的氣球。

檢方表示：「透過追蹤（GPS）設備與相關程式，氣球的移動過程受到監控，在立陶宛降落的確切座標也會傳送給執行者…在收集走私品後，這些人必須將其送到事先約定之處，或交給其他涉案者。」

立陶宛當局表示，21名嫌犯將被控參加犯罪組織、非法處理及走私應稅貨品，以及協助他國從事對立陶宛不利的活動。（編譯：徐睿承）1141217