氣球闖空域引國安警戒 立陶宛破獲走私集團

記者潘紀加／綜合報導

立陶宛當局16日表示，已破獲一個走私集團，並逮捕21人，該犯罪組織涉嫌參與運用從白俄羅斯釋放的特製氣象氣球，在立國境內走私香菸等物品，而這些氣球近幾週也數次侵犯立國領空，引發國安警戒。

「歐洲新聞臺」（Euronews）報導，這項行動動員逾140人，包含立陶宛刑事警察局、維爾紐斯警方與反恐特種部隊等；立國檢察長辦公室聲明指出，調查人員查獲印有白俄消費稅印花的香菸、SIM卡、通訊與追蹤訊號干擾器、槍枝等物品，同時也扣押多輛豪華轎車與高價值資產，並強調這個犯罪組織分工嚴密，研判嫌犯可能透過與白俄境內共犯直接聯繫，得知走私氣球降落時間和座標，並在獲取香菸等走私物品後，轉送到事先約定位置，或是交給其他涉案者。

報導指出，鑑於來自白俄的氣象氣球近期頻繁侵犯領空，多次造成主要機場一度暫停運作，不僅影響數千旅客，還構成嚴峻安全風險，因此立國本月稍早宣布進入國家緊急狀態，並關閉其與白俄間的邊境關卡。

檢方表示，21名嫌犯將面臨參加犯罪組織、走私應稅貨品，以及協助他國從事對國家不利活動等指控，為其非法行為付出代價。

立陶宛破獲走私集團逮捕21人，加強應對來自白俄的走私氣球闖入空域，所引發的國安警戒。圖為立國人員先前檢查載有香菸的氣球。（達志影像／美聯社資料照片）