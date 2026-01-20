氣球黏五官…6歲女童「遭氦氣灌喉」抽搐發黑、剩一灘尿！生死畫面曝光

記者簡榮良／台南報導

這款氣球「氦」人聽聞！台南一名爸爸發勸世文，指出17日因為一顆氦氣氣球差點失去女兒。起因是他近期買了漂浮卡通鋁箔氣球給三姊弟玩，其中6歲大女兒發現氣球破了，下意識對嘴吹想補氣；未料，消風的氣球竟套頭黏住口鼻，瞬間吸入大量氦氣倒地昏迷抽搐、尿失禁，父親上完廁所見狀急忙扯掉，女童嘴唇已發黑，送醫才撿回一命；回放監視器生死一瞬間，直言「如果再慢幾秒，世界就不一樣了」。對此，毒物科醫師提醒，氦氣會取代肺部導致缺氧，嚴重可能致命！

6歲大女兒發現氣球破了，下意識對嘴吹想補氣；未料，消風的氣球竟套頭黏住口鼻，瞬間吸入大量氦氣倒地昏迷抽搐、尿失禁。（圖／翻攝自Threads）

監視器畫面拍下，三姊弟一如往常在客廳玩耍，這回每人手上多了一顆漂浮卡通氣球，來自父親寵愛；不過，其中6歲大女兒發現心愛彩虹小馬氣球破洞漏氣，連忙對嘴吹，下秒氣球套頭黏住口鼻，大量氦氣灌進喉嚨，女童倒地雙腳抽搐昏迷，父親上完廁所，起初以為只是女兒愛玩躺在地上，慢條斯理穿褲子，直到地板出現一灘尿確定出事了，大手抓起氣球，女兒嘴唇發黑一動也不動，這一幕嚇壞父親，母親也從樓下飛奔上樓。

女童倒地雙腳抽搐昏迷。（圖／翻攝自Threads）

「用手去拉氣球，結果發現氣球已經吸住臉上，嚇到大叫女兒名字，可能有聽到突然醒來大哭。傻了啊！我以為她死了」，父親還原事發經過，講起來仍會腳軟，將血淋淋的影片PO網提醒其他家長注意，一家子從鬼門關走一回，感嘆如果再慢幾秒，世界就不一樣了，今天女兒回來了，但這畫面，一輩子都不會忘。

對此，毒物科醫師顏宗海提醒，氦氣濃度高的話會造成空氣中氧氣濃度降低，如果從21%降低到16%以下，那就很危險，會出現缺氧，甚至呼吸衰竭症狀。氦氣本身無毒，主要是吸入量過多造成嚴重缺氧。

氣球專賣店業者推斷，女童可能吸入氦氣發現聲音可變成唐老鴨，覺得好玩，沒節制陷入昏迷。（圖／翻攝畫面）

然而，這起意外聽在氣球專賣店業者耳裡相當驚訝，因為這款鋁箔造型氣球，通常是由店家用專業噴槍幫忙灌氣，一週就會消風，破掉雖然可以補但建議買新的。從影片推斷，女童可能吸入氦氣發現聲音可變成唐老鴨，覺得好玩，越吸越多陷入昏迷；此外，綁氣球的長線繞頸也暗藏危機，家長們得多加留意。

