氣立Q3虧轉盈 感測器與仿生手成新成長動能

【記者柯安聰台北報導】氣動元件大廠氣立（4555）公布114年第3季財報，單季營收4.07億元，與前一季相當；毛利率持續回升至約32%，稅後淨利由虧轉盈，重返獲利軌道。公司表示，第3季營運逐漸轉佳，主要受惠於自動化產業需求穩定、產品成本有效降低及台幣匯率回穩等。



氣立指出，隨著AI浪潮的引領下，高階半導體、液冷散熱及PCB等產業族群需求快速增長，並且即將帶動機器人等自動化產業應用有重大變化與提升；反而過往主要動能的消費性電子產業相對整體呈現需求停滯情形。面對大環境產業結構變化，氣立一方面進行既有產品優化及製程改善，藉以降低產品成本增強競爭力；更重要的是公司觀察到不論是半導體設備、晶圓廠製程監控、伺服器液冷系統及PCB製程等產業均對流量感測器有大量需求，因此在研發端投入大量研發資源，開發各類型氣體及液體流量感測器，並將業務客群目標調整至相關產業，在今年8月台北國際自動化工業展及9月國際半導體展中，氣立的超音波流量感測器等新品均吸引眾多客戶關注，目前已有多家半導體及散熱產業客戶陸續於展會後要求送樣驗證及安排訪廠，若進展順利，預期第4季會完成相關樣品測試及驗證程序，可望自明年第1季起產生實質營收貢獻。







圖：氣立開發仿生靈巧手深受客戶青睞



另外針對未來協作型機器人與人型機器人市場，除了現有平湖廠已打入大陸協作型機器手臂製造外，氣立更以過往在氣動夾爪的技術優勢，積極開發電動夾爪與仿生靈巧手，目前第一代仿生靈巧手已獲客戶要求送樣測試中，公司同步開發第二代產品，提升手指靈敏度與精準度，以應付未來服務性機器人市場需求。



展望後市，氣立看好AI與自動化技術將持續推動全球製造業升級，並以半導體、機器人及醫療等產業應用進行企業研發與客群轉型。法人指出，氣立藉由佈局電動夾爪、仿生手及高階感測器產品，不僅可藉以進入高階新產業應用領域市場及提升產品組合毛利率，也為公司開啟AI與智慧製造時代的新成長曲線；在AI、自動化與智慧製造三大趨勢驅動下，氣立營運已展現明顯回溫態勢，未來營收與獲利動能有望延續向上。（自立電子報2025/11/6）