氣絕前仍揮手指引警方！蕭姓騎士難獲理賠？蔣萬安揭撫卹3方向

北捷與中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。其中一名37歲蕭姓騎士，當時僅行經路口停等紅燈，卻不幸遭到攻擊身亡，事發地點既不在捷運站內，也不在誠品南西內，外界擔憂其是否僅能獲得最高180萬元的犯罪被害補償金，恐難適用捷運或百貨相關理賠。對此，台北市長蔣萬安今（22）日表示，市府將整合多方資源，確保不幸傷亡者與家屬都能獲得照顧。

北捷與中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。（圖／民眾提供）

蔣萬安說明，針對蕭姓騎士的補助與撫卹，目前市府規劃三個方向：一是犯罪被害者保護協會的相關補償；二是由社會局彙整保險理賠與各項撫卹資源；三是社會各界陸續捐入的善款，將專款專用於照顧本案的不幸傷亡者。北市府也將積極盤點可用資源，盡力拉高整體撫卹與補助金額，同時協助民間捐款的分配與運用。

事發當時的畫面也引發社會不捨。從日籍前資深記者木下黃太拍下的影片可見，蕭姓騎士遭砍傷頸部後，儘管大片鮮血染紅白色外套，仍揮手向警方指認兇嫌去向，並一度拿起手機似乎想聯絡家人，最終仍支撐不住倒地，經眾人與消防人員接力急救，仍不幸身亡。畫面曝光後，網友們紛紛感嘆「白衣騎士也是英雄」，他在生命最後一刻仍試圖協助警方，呼籲社會不要忽略他的犧牲。

針對理賠進度，北市法務局表示，目前僅有部分案件的理賠與賠償金額已較為明確，其餘仍須待檢警釐清實際被害地點，並對照北捷與誠品南西店的投保範圍，才能確認是否適用相關保險理賠。至於犯罪被害補償金部分，依規定，因犯罪事件致死者，遺屬可獲180萬元補償；致重傷者，則依傷勢程度給付80萬元至160萬元。

