氣美要併格陵蘭 法國會籲「退出北約」! 美批丹麥「偷佔領」 卻又要賣導彈

法國國民議會副議長克萊芒絲・蓋泰（Clémence Guetté）表示，將提交一項決議草案，呼籲法國展開「有計畫的退出」北大西洋公約組織（NATO）。 圖：翻攝自NATO官網

[Newtalk新聞] 法國國民議會近日收到一份決議草案，呼籲正式啟動法國退出北約（NATO）的程序。據《土耳其國防新聞》10 日報導，法國國民議會副議長、同時也是「不屈法國」（LFI）籍國會議員克萊芒絲・蓋泰（Clémence Guetté）表示，將提交一項決議草案，呼籲法國展開「有計畫的退出」北大西洋公約組織（NATO），第一步是退出北約的整合軍事指揮體系。

蓋泰在社群平台 X 發表聲明指出，「川普治下的美國在委內瑞拉綁架一位國家元首」，並支持、且在軍事上支援她所形容的「在巴勒斯坦發生的種族滅絕」，同時「以武力吞併威脅格陵蘭」。她進一步指控華府在「完全違反國際法」的情況下轟炸各國人民。

廣告 廣告

北約總部。圖 : 翻攝自北約網頁nato.int

蓋泰寫道：「比以往任何時候都更值得提出的問題是，法國是否還要繼續參與這個由美國主導、並為美國利益服務的軍事聯盟——北大西洋公約組織。」

另一方面，美國圍繞格陵蘭島的動向也引發關注。儘管美國總統川普曾公開揚言不排除以武力吞併格陵蘭島，但美國國務院於 1 月 8 日宣布，已批准丹麥採購 AGM-114R 「地獄火」反坦克導彈及相關設備的請求，總金額約 4,500 萬美元。

AC-130J左側裝有火炮，可搭載 AGM-114 地獄火飛彈、GBU-39 小直徑炸彈等多種武器。圖為 AGM-114。 圖 : 翻攝自@SSgtKotyk

丹麥為美國的北約盟國，並受相關條約保障。美軍自二戰時期起便持續駐紮於格陵蘭島。X《極光》指出，若美國真的對格陵蘭動武，將形同對自身長期駐軍的地區發動行動，為「地球歷史上最荒誕的戰爭」，甚至可能成為史上最快、零傷亡、最為孤寂的一場衝突。X《極光》續指，丹麥政府實際上無需採取軍事抵抗，只要不簽署、不承認相關行為，美軍即便單方面行動也難以改變現狀。

與此同時，據《NEXTA》報導，美國國會眾議院已提出一項法案，授權總統得以吞併或向丹麥購買格陵蘭，並賦予其美國州地位，以加強對北極地區的控制。該法案若經參眾兩院通過並由總統簽署，將正式成為法律。

針對川普「中俄船艦在格陵蘭附近活動」的指控，丹麥外交大臣拉斯穆森緊急發表澄清，並強調中國並未向格陵蘭進行任何大規模投資。圖為格陵蘭。 圖 : 翻攝自環球網

此外，美方也對丹麥的主權地位提出指控。《NEXTA》報導指出，川普的特使傑夫・蘭德里（Jeff Landry）在社群平台 X 上聲稱，丹麥在二戰後「佔領」格陵蘭，並指此舉違反聯合國相關規範。對此，丹麥駐美大使耶斯佩・穆勒・索倫森（Jesper Møller Sørensen）立即回應，強調格陵蘭數百年來一直是丹麥王國的一部分，該地位也長期獲得美國歷屆政府、聯合國及國際社會的承認。

丹麥首相梅特・弗雷德里克森（Mette Frederiksen）則形容當前情勢是丹麥的「轉捩點」，並警告若美國真的以武力方式吞併格陵蘭，將意味著北約的終結。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛

10天內連4表態併格陵蘭! 川普放狠話 : 「如果會影響到北約 那就影響吧!」