氣象主播王淑麗首度開球 期盼中信特攻強降三分雨贏賽事

東森氣象主播王淑麗擔任中信特攻開球嘉賓。（中信特攻提供）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）賽季開打，新北中信特攻今（14日）在新莊體育館主場迎戰新北國王，特地邀請形象專業且極具親和力的東森新聞氣象主播王淑麗開球，她在現場大秀一段連線功力，預估主場球隊會降下一波強烈三分雨，希望線人們替球員努力加油，一起拿下主場勝利。

雖然王淑麗為了播報氣象全台走透透，體驗各種活動，包括登玉山、搭熱氣球等，但這卻是她首度到球場開球，對於中信特攻球場有全新升級的「衝電樂園」、拍貼機及聖誕植栽手作教室等多元有趣的活動，感到十分新奇。

王淑麗致詞時表示，東森幼幼慈善基金會每年替兒童早療機構募款，還有關懷弱勢單親家庭、偏鄉孩童教育、校園急難救助等，謝謝中信特攻上個月邀請南投地利國小及基隆建德國小觀賽，希望號召大家一起做公益，為社會注入更多暖流。

中信特攻攜手東森幼幼基金會，邀請東森氣象主播王淑麗（圖中）、基隆明德國中校長徐仁斌（右一）和同學進場為中信特攻加油。（中信特攻提供）

王淑麗長期致力關懷兒少公益活動，新北中信特攻今再度攜手東森幼幼慈善基金會，邀請基隆市明德國中體育班空氣槍校隊觀摩賽事。賽前王淑麗主播、陳明宜行銷長、明德國中徐仁斌校長和同學們一起合影互動。

明德國中體育班空氣槍校隊因平時多忙於練習，鮮少進場看球，對於球場內活動覺得很熱鬧且有趣，也有到反毒攤位體驗、學習毒品相關知識。同學們進場前還特地做功課，就是要來看阿巴西和謝亞軒打球，非常謝謝中信特攻的邀請。

東森氣象主播王淑麗為賽事開球。（中信特攻提供）

新北中信特攻籃球隊成立以來，強調「團隊合作、無所畏懼、使命必達」，球隊將透過球場上極具感染力的精彩表現，吸引年輕族群認同支持，進而推廣「反毒」的球隊核心理念！

