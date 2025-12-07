氣象也被中國打壓！ 鄭明典貼出33年前這簡介「強制回收」歷史

氣象局1992年所製作的手冊，曾在國際會議上發放，卻遭到中國代表抗議而被強制回收。翻攝鄭明典臉書



氣象也要被政治干擾嗎？在台灣氣象界擁有高人氣的前中央氣象局（現已改制署）局長鄭明典，經常在社群平台分享氣象資訊，受到不少民眾歡迎。不過，鄭明典今天（12／7）貼出一張33年前的氣象局英文手冊照片，他也分享一件中國打壓的往事。

鄭明典今天在臉書發文，貼出1本1992年所製作的陳舊手冊，鄭明典也回憶歷史，他說這本《中華民國的氣象服務》是他當初經手過的氣象局英文簡介，曾經在國際會議上發放，卻遭到中國代表抗議而被強制回收。

鄭明典也無奈表示，這本手冊他當年帶出國，又被他帶回來台灣，33年後，現在拿去回收了。底下有網友回應：「所以沒有氣象歸氣象，政治歸政治這種事；政治存在於生活中每一件事裡，謝謝局長分享這段歷史。」

