「氣象女神」伍婉華有喜 網呼：年底的好消息

「氣象女神」伍婉華傳來升官好消息。(資料照，記者陳心瑜攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕「氣象女神」伍婉華堪稱全台灣民眾最熟悉的預報員，今(31)傳來好消息，原本是中央氣象署簡任技正的她，榮升氣象預報中心副主任，今天的宣誓典禮上，前氣象局長鄭明典也表示這是年底的好消息。

從北一女中畢業的伍婉華也是個「小綠綠」，從事氣象播報超過30年的她，受到許多觀眾喜愛，無論天氣、颱風警報記者會都能看到她溫柔的身影。伍婉華在氣象方面的專業程度也深受民眾肯定，看到她升官的消息，許多人都紛紛留言恭喜她，認為實至名歸。

