「氣象女神」升氣象預報中心副主任！前局長鄭明典親送祝福

中央氣象署「氣象女神」伍婉華近日傳出好消息，她正式榮升氣象預報中心副主任，並於今（31）日舉行宣誓典禮，宣告正式接任新職務。伍婉華自出道以來，憑藉專業與親和力，成為觀眾熟悉的氣象主播，也因其溫柔又專業的播報風格，被稱為「氣象女神」。





「氣象女神」伍婉華榮升氣象預報中心副主任！前局長鄭明典親送祝福

伍婉華榮升氣象預報中心副主任，專業形象深受觀眾喜愛，連前局長鄭明典也獻上祝福。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

伍婉華從事氣象播報工作超過30年，不僅在日常氣象報導、颱風警報記者會上都能看見她的身影，更因長期累積的專業知識與細膩表達方式，深受民眾喜愛。此次升任氣象預報中心副主任，也讓不少粉絲和同事為之振奮。連前中央氣象局長鄭明典也出面為她送上祝福。

鄭明典在社群平台分享伍婉華升遷消息，為她獻上祝福。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

前中央氣象局長鄭明典在社群平台分享伍婉華升遷消息，表示「應該很多人認得她！年底的好消息」。網友見狀紛紛留言恭喜，「我超級喜歡她，講話有條理、清晰」、「實至名歸！當然也來自她的專業、敬業」、「恭喜！從小看到大的氣象主播」、「每次颱風警報熟悉的身影」，展現出伍婉華多年累積的觀眾好感與支持。





