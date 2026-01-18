氣象專家：強冷空氣盤周三起連3天盤據 平地低溫探8℃
氣象專家吳德榮表示，今、明（18、19日）兩天西半部多雲時晴；東半部偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。明晚起北台灣轉有雨，20日（周二）強冷空氣抵達，北台灣愈晚愈濕冷，21至23日（周三至周五）強冷空氣盤據，預估強度達強烈大陸冷氣團，平地低溫下探攝氏8度左右，高山有望降雪。
根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為台東縣東河鄉12.5度、台南市楠西區13.1度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，20日強冷空氣抵達，氣溫驟降、北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨；21至23日強冷空氣盤據，北台灣濕冷，中南部早晚也偏冷，北部、東半部有局部雨。
吳德榮說，目前歐洲模式模擬，這波冷空氣以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站降至12度以下）的機率為最高，本島平地最低氣溫降至8度左右；24日起天氣西晴東偶雨，冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用，早晚氣溫偏低、日夜溫差大。
吳德榮提到，21、22日3000公尺以上高山可望降雪；2000公尺左右在臨界條件，可能有固態降水（冰霰、霧淞），飄雪「可遇不可求」。
吳德榮表示，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱洛鞍，將在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢。
