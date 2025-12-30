氣象小編揭北部跨年天氣 竟「飆粗口」！網笑勸：冷氣團冷靜一點

生活中心／李紹宏報導

12月31日跨年倒數在即，但天氣似乎不太配合，連氣象粉專小編都忍不住「爆粗口」。小編指出，冷氣團預估將在跨年時影響台灣，尤其北台灣更可能出現濕冷天氣，「金價乾那X」！同時提醒，這波冷空氣影響時間長，年後恐還有更強冷氣團接力南下，民眾外出與跨年規劃需多加留意天氣變化。

氣象粉專指出，北台灣跨年天氣預期將會「相當糟糕」。（示意圖／資料照）

氣象粉專「台灣颱風論壇」小編在Threads上指出，隨著跨年腳步接近，冷氣團南下成為近期天氣焦點。氣象預報顯示，今年跨年期間北台灣天氣條件不理想，受冷空氣與水氣影響，氣溫偏低且降雨機率高，戶外跨年活動恐面臨濕冷考驗，也直呼北部跨年的天氣「金價乾那X」。

以台北地區為例，跨年夜氣溫偏低，搭配高降雨機率，體感溫度恐更為寒冷，更打趣地說，「不知道明晚在大安森林公園時，臉上是淚水還是雨水」。

中央氣象署也表示，跨年夜和元旦期間，北部和東北部的雲量較多，尤其是基隆北海岸和大台北地區，降雨會持續較長時間。另外，中南部山區也可能會有零星降雨發生，氣溫大約在14度左右，並會逐漸下降，建議民眾根據氣溫變化適時增添衣物以保暖。

最後小編也提醒，這波冷氣團影響將持續至年後，且強度不容小覷，冷空氣預計一路延續至週末。值得注意的是，下週還可能有更強一波冷空氣接力南下，氣溫恐再度下探。

