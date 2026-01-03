氣象局發布強風警報 灣區周末恐再停電

嘉義縣 / 綜合報導 嘉義縣阿里山鄉達邦村，跨年夜晚上， 竟然有一頭黑熊闖進工寮 ，開冰箱搜刮食物，而且還通通吃光了，事後還留下清楚的掌印，好險當時沒有民眾被攻擊，不過還是讓住戶膽戰心驚，畢竟這是第一次，有黑熊入侵阿里山區的工寮。對此農業部嘉義分署表示，將會全力防範黑熊入侵，避免有民眾受傷。山區樹林間，一隻體型龐大的黑熊左看看右看看，似乎在找尋什麼，接著看見眼前鏡頭，似乎好奇的，用手拍打，這段畫面是位於山區的監視器影像，所拍攝下來，但沒想到，有工寮遭到黑熊登門侵擾，冰箱內食物，也遭到開啟享用。地點是位於，嘉義縣阿里山鄉達邦村，海拔約1129公尺的工寮，31號晚間，遭到黑熊入侵，冰箱內罐頭等食物，被吃下之外，地面上，還留有明顯的熊掌印，而這，也是阿里山區，首次有黑熊入侵工寮的紀錄。嘉義縣阿里山鄉達邦社區發展協會理事長莊有為：「早上過去的時候，就好像發覺到就是有東西，在他們工寮站，有騷動，在山上裡面一些工寮，都常常，也是會常常被這樣子侵擾。」農業部林業及自然保育署嘉義分署副分署長魏郁軒說：「如果有發現黑熊，請立即通知嘉義分署及附近的工作站。」農業部林業及自然保育署，嘉義分署表示，這回黑熊出沒地點，距離以往拍到的範圍，大約僅有3.8公里，接下來，將會全力防範黑熊入侵，避免人熊衝突，也呼籲，山區民眾置放戶外的廚餘及飼料等，得妥善收納，免得引起黑熊注意登門掠食。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話