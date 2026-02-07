氣象廳警示東京23區恐降雪 預報難度高、仍存變數

（中央社記者戴雅真東京7日專電）受強烈冷空氣流入日本上空影響，日本氣象廳今天表示，東京都從中午過後到明天有可能降雪，東京23區可能出現積雪。不過，由於太平洋側降雪條件複雜，被稱為「最難預測的氣象現象之一」，東京降雪預報時常落空，實際是否下雪仍可能在最後關頭出現變化。

為何東京的降雪預測總是讓預報員頭痛，氣象廳指出，這是因為日本海側與太平洋側出現大雪的氣象條件差異很大。

朝日新聞報導，日本海側的大雪多因「西高東低」氣壓配置，從日本海海面蒸發的水氣，迅速冷卻形成雪雲並降雪，只要判斷冷空氣強度等要素，就相對容易預測是否會出現大雪。

但是太平洋側是否降雪，牽涉地面附近的氣溫、濕度、雪雲位置與擴散範圍等多項複雜因素，判斷難度明顯提高。只要氣溫誤差1度，就可能從下雪轉為降雨，因此東京降雪長期被列為「難以預測現象」。過去常出現「下雪預報落空」，或是反而出現「超乎想像的大雪」等情況。

氣象廳也在官網把「太平洋側大雪」列為「難以預測的氣象現象」之一。

氣象廳天氣諮詢所長西峰雄表示，「雖然困難，但包括東京在內的關東地區是否下雪，具有高度社會關注性。預報員都是帶著相當緊張的心情在研判天氣圖。」

根據氣象廳目前預測，上空約1500公尺處將流入攝氏零下9度以下、足以讓平地降下大雪的冷空氣，並覆蓋日本列島的太平洋側。同時，至8日期間，關東的南部海域將出現兩股氣流交會，形成上升氣流並生成雲層。

若雲層持續向北擴展、上空又有更強的冷空氣補充，預估至8日上午6時的24小時內，東京23區可能積雪約2公分，橫濱市等神奈川縣東部積雪約1公分，埼玉市等埼玉縣南部地區積雪約5公分。

不過西峰指出，究竟是下雨還是下雪，取決於雲層能往北擴展到什麼程度，以及地面氣溫會降到多低，「直到最後一刻都有可能改變」。

氣象廳呼籲民眾密切留意最新氣象資訊，並將降雪可能造成交通混亂納入行程考量。（編輯：唐佩君）1150207