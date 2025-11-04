氣象法修法可望放高溫、低溫假？ 卓榮泰：勞工安全是討論的核心工作

行政院長卓榮泰。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕交通部表示，「氣象法」修正草案預計本月預告，立委提案版本將高溫納入災害天氣，勞團則建議低溫假也要一併列入討論。對此，行政院長卓榮泰今受訪表示，勞工的安全跟人權是在整個討論當中的核心工作。

卓榮泰表示，目前勞動部已經有高溫工作注意事項的指引，那就是在保障勞工的安全，希望他們在一個安全舒適的環境當中從事各種生產。

卓榮泰說，至於進一步的討論，目前包括醫學上對人類、人體的影響，氣象學對氣候的適應等都還在做進一步的討論。但總結一句話，就是勞工的安全跟人權是在整個討論當中的核心工作。

