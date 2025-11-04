《氣象法》擬納高溫假 勞團籲「低溫假」一併列入
立法院交通委員會審查《氣象法》修正草案，將高溫納入災害天氣，未來可依法發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫假，但不會像颱風假放整天，而是依時段給予休息、補水、出勤津貼等方式調適，勞團則建議將低溫假一併列入討論。
近年極端氣候加劇，高溫天數越來越多，影響工作環境。交通委員會審查《氣象法》修正草案，在災害性天氣定義上，除颱風、大雨、豪雨、雷電等天氣現象，另修法納入「高溫」，未來可能將「高溫資訊」改為「高溫特報」，並維持紅、橙、黃色燈號。交通部也建議，考量近年「熱帶性低氣壓」造成重大災害，擬將其一併納入災害天氣定義。
交通部次長林國顯表示，草案預告後會納入各單位意見，由於各方意見多，預計11月進行預告草案2個月，之後再報交通部。林國顯強調，高溫假可能不會像颱風假一樣放整天，而是依時段給予休息、通風、補水、出勤津貼等方式調適，各單位如何作為，還要看人事單位與政府部門的統一考量。
台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋則呼籲，除高溫帶來的熱危害，寒流帶來的衝擊可能更大，建議將低溫假等一併列入討論。而「高溫假」牽涉給薪問題，勞動部之前已針對熱危害訂定與修正相關指引，將此確實落實，對勞工的幫助更大。
