氣象粉專小編示警仍受災！蘇澳家淹半層超慘

▲《台灣颱風論壇天氣特急》小編宜蘭蘇澳的家淹水。（圖／取自《台灣颱風論壇天氣特急》）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，中央氣象署昨（11）日上午發布陸上颱風警報，中南部7縣市和宜蘭縣今（12）日停班課，Threads網友也陸續發布宜蘭各地災情，直呼宜蘭擋下鳳凰第一槍，半夜台九線大淹水，民眾家裡也全泡水，氣象粉專《台灣颱風論壇天氣特急》的小編也發文表示，蘇澳的家已淹掉半層樓，彷彿梅姬颱風惡夢再現。

根據《台灣颱風論壇天氣特急》，鳳凰颱風登陸，共伴豪雨強襲東北部。其中，柏小編發文自曝，宜蘭蘇澳的家已淹掉半層樓，即便他下午就開始緊盯強烈雨帶移動的狀況，到了傍晚，附近溪流開始溢流跟倒灌，到了晚上水位開始上升，15年前梅姬颱風惡夢重演，當時一層樓淹得滿滿滿。

廣告 廣告

事實上，該粉專昨晚間就已發文示警指出，宜蘭溪南有非常恐怖的降雨，平地的蘇澳、冬山24小時突破600毫米！尤其6小時就下了400毫米，許多地方已經嚴重淹水，猛烈雨勢預計持續到凌晨，呼籲當地朋友請勿外出。

而當時，網友就紛紛回報表示：「蘇澳市區已經淹了有半層樓高了」、「看即時影像，蘇澳都泡在水裡了」、「蘇澳市區，船行馬路」、「宜蘭這次超級嚴重，別說溪南區，我們溪北區的雨也是整桶、整桶在倒的」、「員山也是，從下午雨就不停，像整桶倒的」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

大氣系學生預言2天停班課翻車！宣布這時間發送300份雞排珍奶

鳳凰颱風釀災！台九線變河流、家裡半夜全泡水 民眾哀嘆：太慘了

不是殺假boy！蔣萬安露臉宣布正常上班課 「all噴蔣」們失望了