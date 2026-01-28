氣象粉專揭「年前強冷訊號」 日韓暴風雪 台灣冷一波

由於東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，今（28）日各地早晚涼冷，北部、東半部有局部短暫雨，大台北山區及基隆北海岸雨勢較大。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，未來一周多是東北季風、無強冷訊號，下次天氣變化預計是周六夜晚（31日），北部、東部有下雨機會，中部、南部雲多偶飄雨，下周六至下下周一（2月7日至9日），有一波相當強的冷空氣襲捲東亞、東北亞，日韓可能出現強風、降雪甚至暴風雪，台灣也會跟著冷一波。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文指出，未來一周多是東北季風、無強冷訊號，明（29）日東北季風逐漸減弱，「下一次天氣變化預計是周六夜晚」，由於鋒面通過，北部、東部有下雨機會，位於鋒面尾巴的中部、南部雲多偶飄雨，接著另一股冷空氣南下，強度約在東北季風至冷氣團間。

台灣颱風論壇指出，根據最新歐洲模式資料顯示，下周六至下下周一將有一波相當強的冷空氣襲捲東亞、東北亞，日本、韓國一帶可能出現強風、降雪甚至暴風雪，天氣條件偏向惡劣，台灣方面也會跟著冷一波，「至於會冷到什麼程度，仍需觀察冷空氣實際南下路徑與角度，再觀察幾天～」。

氣象署分析，明天各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度方面，西半部及宜蘭清晨低溫約12到15度，尤其新竹、苗栗可能有10度左右或以下低溫，花東約16至17度，白天氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，中南部日夜溫差較大。

