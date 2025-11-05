氣象粉專曝準鳳凰颱風最新AI路徑！「北轉台灣」可能性大增

氣象粉專「台灣颱風論壇」分享最新Google AI預測顯示，熱帶性低氣壓TD29有望發展為今年鳳凰颱風，且北轉靠近台灣趨勢逐漸明顯。氣象署也證實，該熱帶性低氣壓短期內有發展為颱風的趨勢，預計週末將移動至呂宋島附近，下週大概率影響台灣天氣。

氣象署預報，明天（6日）東北季風減弱，水氣減少，降雨區域縮小，主要在大台北地區及宜花地區有短暫降雨，台東及恆春半島則有零星短暫雨。其他地區大多為晴到多雲的天氣，可見陽光。氣溫方面，北部及宜蘭溫度回升，普遍可達27至28度，中南部及花東則可達28至31度，感受溫暖舒適。各地早晚仍偏涼，低溫普遍在21至23度之間。

周五（7日）至下週日（9日）期間，各地白天大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。下週日晚間至下週一（10日），東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，迎風面水氣增加，北部、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預測未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下週二（11日）起，東北季風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流將共同影響台灣，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼。大台北、東半部地區及恆春半島有短暫雨，北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲天氣。下週三（12日）至下週四（13日），熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響持續，北部、東半部地區及恆春半島有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨；北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。

氣象署補充指出，目前位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2800公里的海面上，以西北方向前進。對於其影響程度，氣象署表示仍需視後續路徑而定，目前不確定性仍大。

氣象署預測未來溫度變化。（圖／氣象署提供）

「台灣颱風論壇」在臉書分享最新Google AI (FNV3)的模式系集圖顯示，準鳳凰颱風呈現過呂宋島北轉的預測趨勢。該粉專在貼文中指出：「發散的情況改善很多，表示模式小成員在這一次預報略有共識了。」顯示北轉靠近台灣的可能性增加。

