氣象粉專曝鳳凰「3階段」撲台時程 全台慎防連3天暴雨

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，鳳凰直接影響、甚至登陸台灣的機率相當高。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）





颱風「鳳凰」逐漸逼近，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，鳳凰直接影響、甚至登陸台灣的機率相當高，並示警3個撲台關鍵時程，提醒北部與東部地區嚴防連續三天劇烈降雨，中南部及離島地區則須防範強勁風勢。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書指出，鳳凰過去6小時持續快速移動，強度已增強至中度颱風上限，預料今（9日）下午可達強烈颱風等級，成為今年第5個強颱。該粉專預測，若路徑不出現特殊變化，颱風暴風圈將於週三（12日）上午接觸台灣南部陸地，夜間籠罩中南部地區，並於週三深夜至週四（13日）凌晨間登陸彰化至台南一帶，之後將橫越台灣上空並迅速減弱。

粉專指出，整體來看，鳳凰直接影響甚至登陸台灣的可能性相當高，但確切登陸位置仍有變數，關鍵在於「颱風北轉的角度」。若北轉角度較小，路徑可能穿越台灣海峽；若角度較大，從苗栗到屏東皆可能落入颱風中心影響範圍。

關於各地風雨情形，粉專分析，目前雖難做出精確預測，但依趨勢顯示，鳳凰接近台灣時將從中度颱風逐步減弱為輕度颱風，實際影響仍取決於其在週一（10日）脫離菲律賓後的重整速度及減弱幅度，這些變化將直接影響各地降雨與風勢強度，未來三天將是路徑變化的關鍵期。

由於鳳凰颱風體型龐大，粉專提醒，基隆、宜蘭、花蓮、台東及新北東側、雙北山區需嚴防連續三天劇烈降雨；大台北地區週二（11日）將有明顯大雨；中部、南部及澎湖、金門地區也將出現強勁風勢。

粉專小編呼籲，民眾應儘速完成防颱準備，不可因颱風可能減弱而掉以輕心，「即使降為輕颱，仍有機會帶來極端降雨與強風，請民眾務必保持警覺，密切留意最新氣象資訊。」網友也紛紛留言祈禱，「菲律賓應該是保不了了，至少保個台灣南部吧」、「天佑台灣」、「澎湖人在此，風力跟東北季風加成應該是很可觀的。」

