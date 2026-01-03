「氣象網紅」前局長鄭明典入陣TVBS 助攻氣象團隊技術指導

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS近日宣布，邀請在氣象界深具影響力的前中央氣象局局長鄭明典擔任氣象團隊顧問，期盼結合鄭明典長年累積的深厚專業與實務經驗，提供TVBS氣象團隊技術指導與播報建議。

身為中央氣象局「氣象數值模式預報發展應用系統」的建立者，鄭明典對大數據分析與大氣科學有著極致的堅持與嚴謹。此次跨足媒體領域，鄭明典表示，無論身處公部門或媒體環境，他始終堅信氣象資訊應具備實質且長遠的幫助。

長期以來，鄭明典透過社群平台分享即時的天氣觀察，累積了數十萬粉絲的關注與信賴，更被網友暱稱為「氣象網紅」。他坦言分享資訊已是生活習慣，更是一種純粹的愉悅，期盼能藉此對社會帶來正面影響。

此次正式加入TVBS氣象團隊，鄭明典的核心任務之一，便是協助團隊將艱澀難懂的術語，轉化為大眾易於吸收的「白話科學」。他有感而發地提到，TVBS的氣象團隊非常敬業，且對氣象專業擁有一股熱情存在，這正是他最欣賞的特質。

在他的指導下，團隊將致力於把複雜的數值預報模式、高解析衛星雲圖與天氣系統，轉化為與食、衣、住、行緊密相連的實用資訊。這不僅大幅降低了氣象知識的門檻，更讓氣象報導從單純的數據呈現，昇華為守護民眾生活的貼心陪伴。

談及將來的角色定位，鄭明典感性強調，氣象傳播應是團隊合作的集體成果，而非追求個人表現的舞台。他謙遜地表示，自己的專長在於前端的資料分析與精準篩選，期望透過與TVBS專業播報團隊的緊密協作，讓專業知識在對的地方發揮最大價值，像是針對颱風、劇烈對流、寒流或季節轉換等特殊天氣型態，他將與主播群共同進行實例討論，提供更多元的觀察視角與風險研判。

為了進一步拉近與觀眾的距離，團隊也積極規劃推出Podcast節目，首集將由鄭明典領軍，帶領氣象團隊主播群以輕鬆、生活化的話題切入，讓專業氣象不再遙不可及。

