「氣象網紅」加入TVBS團隊！ 鄭明典助攻解讀白話科學

鄭明典加入TVBS團隊。（TVBS提供）

TVBS近日宣布，邀請在氣象界深具影響力的「氣象網紅」，前中央氣象局局長鄭明典擔任氣象團隊顧問，期盼結合鄭明典長年累積的深厚專業與實務經驗，提供主播吳軒彤、吳姝叡、張蕙纖、曹佼人、周祐萱、謝宜倫、劉育瑄，以及網路新聞氣象主播王馨儀、張良瑜等TVBS氣象團隊，最寶貴的技術指導與播報建議，共同將深奧的科學轉化為最親切的日常對話，為全台灣觀眾打造一個隨時在側、最懂生活需求的天氣好夥伴。

鄭明典長期透過社群平台分享即時的天氣觀察，累積了數十萬粉絲的關注與信賴，更被網友暱稱為「氣象網紅」。他坦言，分享資訊已是生活習慣，更是一種純粹的愉悅，期盼能藉此對社會帶來正面影響。

身為中央氣象局「氣象數值模式預報發展應用系統」的建立者，鄭明典對大數據分析與大氣科學有著極致的堅持與嚴謹。此次跨足媒體領域，鄭明典表示，無論身處公部門或媒體環境，他始終堅信氣象資訊應具備實質且長遠的幫助。此次正式加入TVBS氣象團隊，鄭明典的核心任務之一，便是協助團隊將艱澀難懂的術語，轉化為大眾易於吸收的「白話科學」，他強調：「氣象不應只是冷冰冰的數據，必須變成日常對話的題材。」

在他的指導下，團隊將致力於把複雜的數值預報模式、高解析衛星雲圖與天氣系統，轉化為與食、衣、住、行緊密相連的實用資訊。這不僅大幅降低了氣象知識的門檻，更讓氣象報導從單純的數據呈現，昇華為守護民眾生活的貼心陪伴。

談及將來的角色定位，鄭明典感性強調，氣象傳播應是團隊合作的集體成果，而非追求個人表現的舞台。他謙遜地表示，自己的專長在於前端的資料分析與精準篩選，期望透過與TVBS專業播報團隊的緊密協作，讓專業知識在對的地方發揮最大價值，像是針對颱風、劇烈對流、寒流或季節轉換等特殊天氣型態，他將與主播群共同進行實例討論，提供更多元的觀察視角與風險研判。

為了進一步拉近與觀眾的距離，團隊也積極規劃推出Podcast節目，首集將由鄭明典領軍，帶領氣象團隊主播群以輕鬆、生活化的話題切入，讓專業氣象不再遙不可及，而是能像朋友聊天般自然融入日常對話，在通勤或閒暇時刻陪伴觀眾從容面對天氣變化，從而實踐「遇見天氣守護生活」團隊理念。

