氣象署估地磁擾動劇烈 持續影響36小時

（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署太空天氣辦公室今天上午發布地磁擾動示警，因地球磁場擾動指數遽增，預期將持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級，中緯度地區可望見到極光。

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天上午發布地球磁場擾動示警訊息。受到太陽表面活躍區19日發生長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件，於今天凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級。

氣象署預估影響線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。

氣象署提醒，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞；太空飛行器操作表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。（編輯：李亨山）1150120