氣象署估鳳凰今晚增強為中颱10日發海警 11、12日雨勢最大

氣象署表示，輕度颱風鳳凰預計今（7）天晚間轉為中度颱風，預測11日、12日雨勢最大。（圖：氣象署提供）

輕度颱風鳳凰預計今（7）天晚間轉為中度颱風，中央氣象署表示，鳳凰颱風在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，10日至11日為北轉時間點，但北轉角度仍有分歧，氣象署預測11日、12日雨勢最大。

氣象署網站顯示，鳳凰颱風中心氣壓975百帕，氣象署表示，今天下午2點中心位置在鵝鑾鼻東南東方2030公里海面上，以每小時28轉32公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，7級風暴風半徑150公里。

根據中央社報導，氣象署預報員曾昭誠指出，鳳凰可能在今晚轉為中度颱風，在接近菲律賓過程增強成強烈颱風，暴風半徑將再擴大，但在通過菲律賓、往台灣靠近過程，颱風強度將逐漸減弱，暴風半徑也會縮小。

曾昭誠續指，鳳凰到東沙島附近時，預測仍維持中度颱風強度，但在通過台灣後，將快速減弱，變性成溫帶氣旋。10日、11日將是鳳凰北轉時間點，但目前各國模式模擬對其北轉角度仍有一定分歧度，登陸與否仍存在不確定性，也有可能朝西偏、往台灣海峽通過，甚至直接到廣東、福建。

至於發布颱風警報的時間點，曾昭誠說，預計10日發布海上警報，陸上警報會再晚一點，可能在11日，而11日、12日將受颱風影響，雨勢最大。週末天氣與今天類似，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部和恆春半島會有零星短暫雨，午後中南部山區有零星陣雨。

9日晚間東北季風增強，曾昭誠提到，北部、宜蘭降雨機率明顯增加，10日起受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北地區會有持續廣泛陣雨，且可能有大雨或豪雨，其他地區也有降雨機率。