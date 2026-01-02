氣象署公布「18縣市低溫特報」冷到明晚 專家：體感10度以下

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今（2日）上午發布低溫特報。（圖／方萬民攝）

中央氣象署今（2日）上午10時56分發布低溫特報，表示受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，今（2日）上午至明（3日）晚間局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，提醒民眾注意防範。

中央氣象署預報，受強烈大陸冷氣團影響，今日各地氣溫偏低，白天北臺灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及臺東高溫約19至22度，晚間為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度。

2日上午至3日晚間低溫區域

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

2日上午至3日晚間低溫區域。（圖／翻攝自臉書／「報天氣 - 中央氣象署」）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日也在臉書發文表示，西部平原、沿海空曠地區因風勢強勁，體感會比實際溫度低5至6度，許多地方體感溫度更是10度以下，提醒民眾外出時增添衣物，做好保暖措施。

許多地方體感溫度10度以下。（圖／翻攝自臉書／「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

