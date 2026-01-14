氣象署再發低溫特報 三縣市今晚到明天氣溫不到10度

記者李鴻典／台北報導

氣象署在今（14）天10:32發布低溫特報指出，輻射冷卻影響，早晚偏冷，今(14日)晚至明(15日)上午桃園至苗栗有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

氣象署在今（14）天10:32發布低溫特報。（圖／翻攝自氣象署）

低溫區域【黃色燈號(寒冷)】桃園市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致的呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署說，今天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，應做好保暖的措施；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

位於菲律賓東方海面的低氣壓，已於今天清晨2時增強為熱帶性低氣壓，預計未來路徑朝西北方向前進，對臺灣無直接影響。

