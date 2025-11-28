氣象署冬季展望 氣溫偏暖、雨量正常至偏少

中央氣象署今天(28日)舉辦冬季展望記者會，除了回顧今年秋季臺灣平均氣溫創新高，雨量正常至偏少，颱風有兩個侵襲臺灣，也展望今年冬季氣溫正常至偏暖、雨量正常至偏少，此外，氣象署在12月正式上線陸上強風特報鄉鎮燈號，提供民眾參考。

回顧秋季，氣象署預報中心副主任羅雅尹表示，今年秋季雨量正常到偏少，且集中在北部、東半部，至於平均氣溫明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄。氣象署進一步說明今年秋季西北太平洋共有13個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個颱風侵臺，分別為9月的樺加沙颱風及11月的鳳凰颱風。

展望未來，副主任羅雅尹表示，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，今年海面上呈現反聖嬰現象且正在發展，因此冬季會偏暖、雨量也偏少。惟不同案例對臺灣的影響程度不同；另經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，亦顯示今年冬季平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。

氣象署提醒，雖然冬季偏暖但仍會有冷空氣南下影響臺灣，因此使用瓦斯熱水器具，請注意室內通風，避免一氧化碳中毒。由於氣候上，冬季至隔年2月期間為臺灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水，該署亦將持續分別於每週及每月定期發布最新月、季長期天氣展望資訊，請各界持續注意相關訊息。

中央氣象署今年12月正式推出「陸上強風特報鄉鎮燈號」服務，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號呈現強風預警資訊，協助民眾掌握在地風勢，及早做好防風準備。為使預警更精確且易讀，氣象署自今年3月起，試辦以黃、橙、紅三種等級「燈號」發布近2日內的強風「鄉鎮」預警，且將於12月起正式上線，協助各界透過顏色快速判讀風力威脅程度並採取防範措施。