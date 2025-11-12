氣象署凌晨發布大雨特報！基隆北海岸及北市山區慎防坍方與落石
受熱帶性低氣壓及東北季風共同影響，北海岸與臺東縣山區自昨晚起降下豪雨。中央氣象署於今（13）日凌晨3時40分發布大雨特報，預估基隆北海岸及臺北市山區今日仍有局部大雨發生機率，提醒民眾留意土石鬆動，並嚴防坍方與落石等災害。
氣象署凌晨發布大雨特報。（圖／翻攝自氣象署臉書）
