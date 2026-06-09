氣象署啟動大規模劇烈豪雨加強作業 明天天氣中南部、花東續防豪雨 避免前往山區活動
因滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署今（9日）持續發布豪雨特報，昨日傍晚5點，也啟動了大規模劇烈豪雨事件加強作業，期間除了持續滾動更新發布豪(大)雨特報與大雷雨即時訊息，亦會每3小時更新提供縣市24小時、3日總雨量資訊及定量降水預報，供各界參考。今日晚間8時30分召開記者會說明最新天氣。
氣象署20:30記者會
氣象署預報員朱美霖晚間在記者會中表示，今天一整天受到滯留鋒面以及西南氣流影響，在不穩定的天氣環境下，易有中小尺度對流發生，西半部、東北部以及澎湖都有比較顯著的降雨出現，今晚至明晨仍要留意有短延時強降雨。
據氣象署網站，今天截至晚間8時30分，累積雨量以高雄市六龜區達286.5毫米最多，其次是台中市和平區243.5毫米。
朱美霖進一步說明，今天入夜至明天清晨持續受對流雲系影響，在西半部、東北部仍有明顯降雨；高屏山區要留意西南風與地形的交互作用所造成比較明顯的持續性的降雨。
朱美霖指出，明天白天隨著西南氣流稍減弱，西半部、東北部雨勢稍減，然而中南部、花東仍有局部大雨或局部豪雨發生；11、12日鋒面會逐漸南移到巴士海峽，然而各地仍有短暫陣雨或局部雷雨，中南部地區仍有局部大雨發生。
朱美霖提醒，過去一段時間山區有比較連續的降雨，土質的含水量也偏高，所以山區的土石可能會比較鬆動，注意可能會有塌方、落石的情形，盡量避免前往山區活動。
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