全球暖化影響.氣象署28日表示：今年秋季罕見創下最高平均氣溫紀錄 不排除下探低溫

氣象署提供

中央氣象署在28日上午10時「冬季展望記者會」表示，今（114）年秋季（9至11月）臺灣平均氣溫明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄。今年冬季反聖嬰發展的機率大，估到春天氣溫才會正常。

氣象預報中心副主任羅雅尹進一步說明雨量方面，雨量主要來自於颱風及其外圍環流或南方雲系影響。今年秋季西北太平洋共有13個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個颱風侵臺，分別為9月的樺加沙颱風及11月的鳳凰颱風。

廣告 廣告

目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置的影響，根據最新預報資料顯示，今年冬季反聖嬰發展的影響，依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，臺灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，惟高溫瞬間降低溫，會感覺比往年冷，也或許不同案例對臺灣的影響程度不同，使得冬天比較冷，也有可能；另經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，亦顯示今年冬季（114年12月至115年2月）平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。預計明（115）年春季回復至正常的機率較高。

氣象署特別提醒，未來一季仍將有冷空氣南下影響臺灣。在冷氣團或寒流影響期間，請適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒；由於氣候上，冬季至隔年2月期間為臺灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水，該署亦將持續分別於每週及每月定期發布最新月、季長期天氣展望資訊，請各界持續注意相關訊息。