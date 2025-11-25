氣象署成立澎湖專屬氣候預報系統 未來花火節有客製服務

澎湖縣長陳光復與氣象署長呂國臣簽約，合作推出澎湖氣象專屬預測系統。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府與交通部中央氣象署，今(25)日簽訂寒害預警服務合作備忘錄，雖然過程一波三折，第4次才順利成行簽約，但成果卻是豐碩，中央氣象署將成立澎湖專屬氣象預報系統，提供海象早期預警資訊，減少生命財產損失，同時還能客製化服務，提供花火節當日氣候狀況，方便旅客查詢。

簽約儀式由氣象署長呂國臣與澎湖縣長陳光復共同完成，氣象署表示，由百年氣候統計數據顯示，氣溫逐年上升，尤其1990年後更為明顯，以往古老傳承累積的生活經驗，已不再適用，必須透過高精密儀器進行研究，建立科學數據，才能以早期預警方式，減少災害的損失，尤其澎湖是台灣箱網養殖重鎮，記取以往寒害損失，能提前預防災害發生。

呂國臣表示，氣象署預計6年時間投入1.2億元，協助增設波浪式浮球站、船舶觀測、閃電偵測站等海氣象監測設備，並發展高解析度波潮流、海溫預報技術，強化澎湖縣農漁業、防災、交通運輸及觀光遊憩活動所需資訊。同時每年定期與澎湖縣政府合作辦理推廣與宣導活動，守護澎湖在地居民及遊客的安全。

澎湖縣長陳光復指出，澎湖在地的漁業非常發達，尤其箱網養殖更是全國之冠，去年配合澎湖優鮮行銷箱網及養殖的海鱺、龍膽、紅衫、龍虎斑、藍黃瓜石斑等特色伴手禮盒組及商品，繳出超過2萬多組銷售，銷售額逾5500萬元。

氣象署和澎湖縣攜手合作，提供澎湖農漁產業上最重要的協助。

澎湖縣政府與氣象署合作 未來連花火節都能客製化服務。(記者劉禹慶攝)

