氣象署打造氣象資源創新試用 農民免被動靠天吃飯

一大片翠綠面積約2甲多的農地，種的是屬於冬季的作物，美生菜適合在15°C左右生長，不過溫度若再低，也就需要補充肥料，這家專門供應連鎖便利商店，以及賣場通路的合作農場，導入應用氣象署客製化資訊的資料平台後，對天氣能有更精準掌握，產量持續增加。

雲林縣新湖合作農場生產課課長賴逸恆表示，「溫度比較低的時候，可能適時的要再補一些肥料給他、補充養分幫助他長大，相較於一般過去就是農民，他是憑第六感，憑他的經驗來講，是比較不一樣的。」

廣告 廣告

依據客製化的氣象資料，可顯示田間氣溫、雨量等資訊，以便配合自動灌溉系統作業，另外比對過往中長期天氣的大數據，也可推測試算出不同季節，作物的產量，農民可以預先推測採收期的價格，來評估、選擇合適作物。

雲林縣農業處處長魏勝德指出，「高麗菜在冬天大概70到80天要收，這個農民他就會預期到說，如果那個時候價格不好，他現在種的時候是不是會有些風險。」

海象氣候組跨域發展科科長蔣順惠表示，「比方說像針對這種農業的需求，我們其實就有一些客製化的，比方說未來一週、連續5日不降雨這樣的資訊，這可能未必是一般大眾所需要的。」

這是氣象署和首度和地方政府合作，將一般性氣象資料打造成氣象資源創新「試用方案」，針對產業需求，提供客製化資料。

在極端天氣事件逐漸增加的的趨勢下，下一個合作對象將是澎湖漁業，期盼精準資訊可降低寒害帶來的衝擊，提升抗災韌性。