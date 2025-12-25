氣象署揭跨年低溫、降雨機率 未來10天天氣一次看

記者李鴻典／台北報導

今天是放假的聖誕節！大陸冷氣團南下，各地越晚越冷；迎風面桃園以北及宜蘭雨勢較大。氣象署說，今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及臺東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。

放假的聖誕節！大陸冷氣團南下，各地越晚越冷。

在降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

廣告 廣告

氣象署也發布【天氣10日報】指出，週末冷氣團減弱；週五至週六高山有降雪機率。

逐日預報

12/26(五)大陸冷氣團南下及影響，中部以北及宜花天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；水氣較多，桃園以北及宜蘭地區有廣泛降雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，中部、東部3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、其他固態降水或結冰的機率。

12/26低溫預測中部以北及宜蘭12~14度，南部及花東14~18度，澎湖16度、金門10~11度、馬祖9~11度；高溫預測:北部、宜蘭16~19度，中部及花東18~24度，南部23~26度，澎湖19~20度、金門15~17度，馬祖12~14度。

12/27(六)、12/28(日)大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，12/27中層雲系仍多，新竹以南山區有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。

12/27~12/28低溫預測:全臺各地及澎湖12~18度，金門11~13度，馬祖11~13度；高溫預測:北部、宜花及澎湖20~22度，中南部及臺東23~25度，金門18~19度，馬祖15度。

12/29(一)北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣稍涼，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大臺北山區有零星短暫雨。

12/30(二)~12/31(三)東北季風增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

12/29~12/31低溫預測: 西半部及東北部13~17度，花、東、澎湖18~19，金門、馬祖13~14度；高溫預測:北部、宜花及澎湖21~23度，中南部及臺東25~27度，金門19~21度，馬祖16~17度。

風浪綜整12/26，各海面風浪普遍偏強，平均風力可達6至8級，陣風9至10級，浪高大多2.5~4米；12/27至12/31臺灣海峽北部、東部平均風5至7級，陣風也可達8~9級，各海面浪高2至3米，海上作業應嚴加注意。

1/1(四)至1/3(六)東北季風持續影響及水氣增多，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲【其他注意事項】。

12/26~12/27基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機率，請注意

更多三立新聞網報導

張文父母下跪道歉 律師列一表嘆：這跟誅連九族相去不遠

「89為何不去擋砍人嫌犯？」本尊現身神回一句 4.1萬人按讚笑翻

鄭麗文稱「台人寫中文、吃中菜就是中國人」 她列3點打臉神邏輯

「0度線」逼近台灣抖爆！耶誕節冷氣團發威下探10°C 2地防大雨

