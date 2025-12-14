氣象署發低溫特報 新北等6縣市恐跌破10度

（中央社記者張雄風台北14日電）中央氣象署今天上午發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，包括新北市在內的6縣市，今晚至明天上午有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

黃色燈號地區為新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。

氣象署呼籲民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。（編輯：黃名璽）1141214