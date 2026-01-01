氣象署發低溫特報！這些縣市「非常寒冷」將持續在10度以下

記者李鴻典／台北報導

冷！中央氣象署今（1）天10:49發布低溫特報指出，1日強烈大陸冷氣團南下，2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，今（1）日下午至明（2）日晚新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

中央氣象署今（1）天10:49發布低溫特報。（圖／翻攝自氣象署）

影響時間：01日下午至02日晚上

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署也說，今天（1月1日，元旦）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北臺灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度；降雨方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大臺北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。

2026元旦強烈大陸冷氣團南下。（圖／記者鄭孟晃攝影）

紅色燈號／平地連續24小時氣溫6°C以下

橙色燈號／平地最低氣溫6°C以下或平地最低氣溫10°C以下且連續24小時平地氣溫12°C以下

黃色燈號／平地最低氣溫10°C以下

