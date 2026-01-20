氣象署發布低溫特報！多地區氣溫將逼近10度 兩縣市恐跌破10度

即時中心／高睿鴻報導今（19）天午後，許多民眾或多或少，可能都感受到即將「變天」的氛圍；氣象署預報員鄭仁傑稍早說明，新的一波強烈大陸冷氣團，預計從今晚開始、以及明天將逐漸南下，並在週五之前顯著影響天氣，致各地氣溫下降。迎風面的北部、東部地區，降雨也會逐漸增多。他說，今天早上台灣已轉吹東北風、大陸冷高壓也逐漸逼近，因此中午以後，迎風面的基隆北海岸、大台北山區等地，開始陸續出現降雨、雲量也在增加。

民視 ・ 18 小時前 ・ 1