氣象署發布低溫特報！多地區氣溫將逼近10度 兩縣市恐跌破10度
即時中心／綜合報導
氣象署今（20）早10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。
氣象署說明，今日強烈大陸冷氣團南下，明日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區，有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。
